Der 13-jährige Ove aus Haurup in Schleswig-Holstein liebt seine Kühe – und ihre Milch. Im zweiten Teil der „Hofkinder“-Serie zeigt er euch seinen Melkstand.

Wenn es um sein Lieblingsgetränk geht, dann ist Ove sehr wählerisch. Milch muss es sein, aber nicht irgendwelche. Nein, schön kalt und direkt aus dem großen Milchtank bei ihm zu Hause. Andere Milch schmeckt ihm einfach nicht so gut.

Ove lebt mit seiner Schwester Ina, seinen Eltern und 200 Milchkühen zusammen auf einem Bauernhof in Haurup. Im ersten Film unserer neuen Hofkinder-Serie konntet ihr die beiden Geschwister schon kennenlernen.

Heute zeigt Ove uns, wo die Milch herkommt und wie sie zu Euch ins Kühlregal gelangt. Zweimal am Tag werden alle Kühe gemolken. Dafür gibt es im Stall einen besonderen Ort: den Melkstand. Hierhin dürfen wir Ove im Film begleiten. Er erklärt uns, warum die Milch gesund ist, was die Kühe zu fressen bekommen, warum seine Mutter mit der Hand vormelkt, wieviel Liter Milch eine Kuh am Tag geben kann und wann sein Vater früh morgens aufsteht.

Ob er selbst auch mal Milchbauer werden will, dass weiß Ove noch nicht so genau, er weiß aber sicher: ein Leben ohne Milch könnte er ich nicht vorstellen.