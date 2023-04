Der Zirkus Charles Knie macht 2023 vom 26. April bis 1. Mai Halt in Osnabrück. Foto: Zirkus Charles Knie up-down up-down 26. April 2023 in Osnabrück KiWi-Verlosung – Gewinne Freikarten für den Zirkus Charles Knie in Osnabrück! Von Kristina Albert | 14.04.2023, 09:30 Uhr

Der Zirkus Charles Knie ist ein besonderer – außergewöhnlich groß und mit buntem Programm. Wir verlosen 5x4 Freikarten für die Vorstellung am 26. April an der Halle Gartlage in Osnabrück – aber du musst schnell sein!