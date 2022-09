Sie waren wohl die beiden Jüngsten beim Trauergottesdienst für die Queen: Prinzessin Charlotte und Prinz George. Sie sind sieben und neun Jahre alt. Die beiden sind Urenkel der Queen und gehören zur königlichen Familie.

Prinzessin Charlotte und Prinz George sitzen nach dem Trauergottesdienst in einem Wagen. Foto: Sarah Meyssonnier/Pool Reuters/AP/dpa

Die Thronfolge in der Familie

Ihr Opa Charles III. ist seit knapp zwei Wochen der neue König von Großbritannien. In der Thronfolge käme dann William, der Vater von Charlotte und George. Sollte dieser den Thron irgendwann abgeben, wären erst Prinz George und an zweiter Stelle Prinzessin Charlotte an der Reihe.

Die beiden haben auch noch einen jüngeren Bruder: Prinz Louis. Er ist vier Jahre alt. Beim Gottesdienst war er aber nicht dabei.