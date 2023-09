Schutz der Meere Ostsee: Umweltschützer sammeln Geisternetze aus dem Meer Von dpa | 18.09.2023, 15:00 Uhr Alte Fischernetze gefährden Fische und Meerestiere in der Ostsee. Umweltaktivisten sammelten in den letzten Jahren mehr als 26 Tonnen solcher Netze aus dem Meer. Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down

Umweltschützer haben am Wochenende alte Fischernetze aus der Ostsee gezogen. Warum das so wichtig ist und was man gegen die Verschmutzung tun kann.