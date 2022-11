In der Kälte leiden die Menschen noch einmal mehr unter den Folgen des Kriegs. Foto: Pool Philip Reynaers/BELGA/dpa up-down up-down Krieg in der Ukraine Hilfsgüter für Wärme und Strom in der Winterzeit Von dpa | 28.11.2022, 16:17 Uhr | Update vor 2 Std.

Seit Russland seinen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, versuchen Hilfsorganisationen, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. So wurden schon viele Lebensmittel, Kleidung und Medikamente in das Land gebracht. Doch mit Beginn des Winters brauchen die Menschen jetzt zusätzliche Hilfe.