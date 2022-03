Viele Menschen fordert: Dreht Russland den Gashahn zu! FOTO: Henning Kaiser Ukraine-Krieg Die Strafen für Russland wirken Von dpa | 10.03.2022, 16:46 Uhr | Update vor 2 Std.

In der Ukraine spüren die Menschen den Krieg ganz unmittelbar. Aber auch in Russland kommen die Folgen des Krieges an. Sie sind vor allem in den Geschäften zu sehen.