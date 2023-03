Richard ist ein Spatz, aber er bezeichnet sich als Sporch. Denn er ist unter Störchen aufgewachsen, weil seine Eltern gestorben sind, als er noch ein Küken war. Gemeinsam mit seinem Storchenbruder Max will er sich auf die anstehende Prüfung zum Leitstorch-Lehrling vorbereiten.

Allerdings ist Max dabei lange nicht so mutig wie sein kleiner Bruder. Deshalb ist Richard auch mächtig enttäuscht, dass nicht er, sondern Max zum neuen Lehrling ernannt wird, der den Schwarm auf der Heimreise aus dem Süden anführen soll.

Pfau Zamano lässt die Spatzen für sich stehlen. Doch Richard lässt sich nicht einschüchtern.

Beleidigt schwirrt er ab, durchquert die Wüste und landet in einer großen Stadt. Dort trifft er auf eine Gruppe von Spatzen, die für den gemeinen Pfau Zamano stehlen müssen. Zamano will das sagenumwobene „große Juwel“ besitzen, dann entlässt er die Spatzen in die Freiheit.

Wellensittich Kiki und Zwergeule Olga werden Richards neue Freunde

Richard will ihnen natürlich dabei helfen. Dafür muss er jedoch zunächst lernen, dass man gemeinsam mehr erreicht. Zum Glück kommen Wellensittich Kiki, Zwergeule Olga mit ihrem unsichtbaren Freund Oleg und Storchenbruder Max zur Hilfe, um das Rätsel um das Juwel zu lösen.

Sechs Jahre nach Richards erstem Kinoauftritt in „Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper“ kommt er nun ab Donnerstag mit all seinen Freunden in seinem neuen Animationsabenteuer „Überflieger – Das Geheimnis des großen Juwels“ ins Kino. Ein rasantes Abenteuer mit viel Musik, das die Federn fliegen lässt!