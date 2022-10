Das Tierschutzteam

Tierlieb: Verena und Tyler sind begeisterte Tierschützer. Sie helfen Straßenkatzen, füttern Greifvögel und kümmern sich um Seehunde. Was sie erleben, zeigt die Doku-Serie „Das Tierschutzteam“, zu sehen auf kika.de und im KiKA-Player. Hier gelangst du zu den aktuellen Folgen des Tierschutzteams.

Wickie und die starken Männer

Mutig: Wickie ist zwar noch ein Kind, aber mutig und vor allem auch sehr schlau. Sein Wikingerdorf wird eines Tages überfallen. Die Räuber entführen alle Kinder des Ortes. Nur Wickie kann entkommen. Mit seinem Vater und anderen Erwachsenen will er seine Freunde befreien. RTL zeigt den Abenteuerfilm „Wickie und die starken Männer“, am Sonntag (23. Oktober) um 11.40 Uhr.

Die Monster AG

Unheimlich: Monstropolis ist die Stadt der Ungeheuer. Schräge und gruselige Gestalten sind hier zu Hause. Doch eines Tages taucht ein Mädchen in der Stadt auf - und alle Monster haben schreckliche Angst vor ihm. Die Ungeheuer Sulley und Mike sollen das Kind wieder nach Hause bringen, doch das ist gar nicht so einfach. Der Disney Channel zeigt „Die Monster AG“ am Samstag (22. Oktober) um 20.15 Uhr.

Eine Szene aus dem Film „Die Monster AG“. Foto: Disney/Pixar Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Spirit Rangers

Sagenhaft: Kodi, Summer und Eddy Skycedar leben in Kalifornien, in einem Nationalpark. Die Drei lieben ihre Heimat und die wunderschöne Natur. Am besten gefallen ihnen aber die Erzählungen von Geistern und Wunderwesen, die es dort geben soll. Die Serie „Spirit Rangers“ auf Netflix erzählt von diesen uralten Geschichten der amerikanischen Ureinwohner.

Die „Spirit Rangers“ auf Netflix. Foto: Netflix Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Scooby-Doo

Schauderhaft: Im Ferienclub Spooky Island geschehen seltsame Dinge. Manche Gäste verwandeln sich in Zombies. Was steckt dahinter? Das will der Hund Scooby-Doo herausfinden. Mit seinen Freunden Fred, Daphne, Shaggy und Velma macht er sich auf die Suche. „Scooby-Doo“ läuft am Freitag (28. Oktober) um 20.15 Uhr, bei Super RTL.

Romys Salon

Verändert: Romys Oma Stine ist seit einiger Zeit sehr vergesslich. Und sie macht seltsame Dinge. Deshalb soll sie nun in ein Heim kommen. Doch Romy findet das gar nicht gut. Sie will ihrer Oma helfen, auf ihre Art. Wie sie das anstellt, das erzählt der Film „Romys Salon“, auf kika.de und im KiKA-Player. Hier gelangst du zum Film.