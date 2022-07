Tipp 1: Der Seenotretter-Check

Stürmisch: Kapitän Ralf und seine Leute haben eine wichtige Mission. Sie sind Seenotretter. Sie helfen Menschen, die auf der Nordsee Schiffbruch erleiden, selbst bei hohen Wellen und stürmischer See.

„Checker Julian“ hat sie auf einer ihrer Fahrten begleitet. „Der Seenotretter-Check“ läuft am Samstag (30. Juli) um 19.25 Uhr im KiKA.

Tipp 2: Willkommen im Haus der Eulen

Verhext: In der Serie „Willkommen im Haus der Eulen“ landet Luz in einer magischen Welt. Dort beschließt sie, eine Hexe zu werden. Doch das ist schwierig und gefährlich. Im Disney Channel starten am Montag (1. August) neue Folgen. Darin will Luz wieder einen Weg in die Menschenwelt finden. Start ist um 18.25 Uhr.

Tipp 3: Das Geheimnis der versunkenen Yacht

Abenteuerlich: Pertsa und Kilu sind beste Freunde. Doch Pertsas Familie hat nicht mehr genug Geld und muss umziehen. Was tun? Die Freunde haben eine Idee. Sie wollen einen Bankräuber finden und ihm die Beute abjagen. Wenn sie die zur Polizei bringen, gibt es eine dicke Belohnung. Das Geld hätte Pertsas Familie dringend nötig. Ob der Plan gelingt, zeigt der Film „Das Geheimnis der versunkenen Yacht“ auf kika.de und im KiKA-Player.

Tipp 4: Robots

Fies: In der Roboterwelt herrscht Angst. Denn alle Roboter, die nicht mehr richtig funktionieren, werden verschrottet. Dahinter steckt der geldgierige Ratchet.

Der junge Erfinder-Roboter Rodney ist entsetzt. Er will Ratchet vertreiben und stürzt sich ins Abenteuer. Super RTL zeigt den Film „Robots“ am Freitag (5. August), um 20.15 Uhr.

Tipp 5: Lightyear

Lustig: Buzz Lightyear erlebt im Weltraum spannende Abenteuer. Eines davon zeigt der Film „Lightyear“, der am Mittwoch (3. August) auf Disney+ startet. Darin geht allerdings erstmal einiges schief. Denn Buzz und sein Team landen auf einem Planeten, den sie nicht kennen. Wie kommen sie dort bloß wieder weg?

Tipp 5: Jenseits der Unendlichkeit - Buzz und die Entstehung von Lightyear

Künstlerisch: Damit ein Animationsfilm wie „Lightyear“ entsteht, arbeiten viele Leute zusammen. Sie denken sich zum Beispiel Geschichten aus, zeichnen die Figuren oder tüfteln am Computer.

Zu sehen ist das im Dokumentarfilm „Jenseits der Unendlichkeit - Buzz und die Entstehung von Lightyear“, auch auf Disney+.