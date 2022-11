Triff Frida Kahlo

Großartig: Im KiKA geht es ab Mittwoch (30. November) um besondere Frauen. Den Anfang macht Frida Kahlo. Diese berühmte Malerin lebte vor ungefähr 100 Jahren in dem Land Mexiko. Mehr über die Künstlerin gibt es in der Doku-Reihe „Triff Frida Kahlo“ um 19.25 Uhr. Hier gelangst du zur Folgenübersicht.

Santa Clause

Schwierig: Manchmal ist Weihnachten auch stressig. Geschenke kaufen, Weihnachtsdeko aufhängen, ein Festessen kochen. Weihnachtsmann Scott bedauert das. Sein Job macht ihm deshalb keinen Spaß mehr und er will aufhören. Doch findet der Weihnachtsmann so schnell einen Nachfolger? Darum geht es in der Serie „Santa Clause“ bei Disney+.

Eine Szene aus der Serie „Santa Clause". Foto: Disney

Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir

Heldenhaft: Die Freunde Marinette und Adrien erleben neue Abenteuer, wenn sie sich nach der Schule in Superhelden verwandeln. In der fünften Staffel von „Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir“ geht es um einen Superschurken, der plötzlich unglaubliche Kräfte hat. Können Marinette und Adrien ihn als Ladybug und Cat Noir besiegen? Die Folgen starten am Sonntag (27. November) um 18.45 Uhr auf dem Disney Channel.

Ladybug und Cat Noir in der Serie „Miraculous". Foto: Disney

Schaue dir hier den Wechsel zur fünften Staffel von Miraculous an:

Die Weihnachtsgeschichte

Geheimnisvoll: Ebenezer Scrooge ist geizig und obendrein gemein zu anderen Menschen. Kurz vor Weihnachten passiert etwas Ungewöhnliches: Der Geschäftsmann bekommt Besuch von drei Geistern. Was die von ihm wollen, erzählt der Film „Die Weihnachtsgeschichte“, am Freitag (2. Dezember) um 20.15 Uhr auf Super RTL.

Die Lamas des Farmers

Lustig: Shaun lebt mit anderen Schafen, dem Hund Bitzer, Schweinen, Hühnern und anderen Tieren auf einem Bauernhof. Eines Tages kommen drei Lamas zu Besuch - und die sorgen für Chaos. Den Film „Die Lamas des Farmers“ gibt es bis zum 20. Dezember in der ARD-Mediathek.

Peter Pan

Zauberhaft: Die Geschwister Wendy, John und Michael landen mit Peter Pan im Nimmerland. Dort gibt es sprechende Bäume, Piraten und jede Menge magische Wesen. Die Serie „Peter Pan“ startet am Dienstag (29. November) um 15.50 Uhr im KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.