In dieser Woche dreht sich im Fernsehen vieles ums Meer: Wickie sticht mit den starken Männern in See, PUR+-Moderator Eric lernt Surfen und Maisie entdeckt ein unbekanntes Seeungeheuer.

THE SEA BEAST

Tipp 1: Wickie auf großer Fahrt Wickie: Oh nein! Der schreckliche Sven hat Wickies Papa entführt. Nun muss Wickie mit den starken Männern in See stechen, um Halvar zu befreien. Ein seltsames Mädchen begleitet die Truppe auf ihrer Reise und zeigt dabei ganz schön viel Mut. „Wickie auf großer Fahrt“ kommt am Samstag, 2. Juli, um 20.15 Uhr auf Super RTL.