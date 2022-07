Pinocchio und sein Vater Gepetto leben darin in der Nähe des unheimlichen Märchenwaldes. „Pinocchio im Zauberdorf“ läuft im KiKA, täglich um 18.15 Uhr, außerdem auf kika.de, auf zdftivi.de und im KiKA-Player.

Zeig mir das Opferfest

Naya und Elisabeth bereiten Geschenketüten für das Opferfest vor. Foto: KiKA/Radio Bremen/Bremedia Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Feierlich: Am Samstag hat das Opferfest begonnen. Vier Tage lang feiern Muslime in aller Welt das wichtigste Fest im Islam. Kinder freuen sich darauf besonders. Familien treffen sich, und es gibt viele Süßigkeiten. Wie das Fest abläuft, erklärt die Sendung „Zeig mir das Opferfest“, zu sehen auf kika.de und im KiKA-Player.

Shanghai, Die Legende von Ladydragon und New York, United Heroez

Aufregend: Marinette wirkt wie ein normaler Teenager. Doch sie kann sich verwandeln in die Superheldin Ladybug. Davon erzählt die Serie „Miraculous: Geschichten von Ladybug und Cat Noir“. Zwei besondere Folgen zeigt der Disney Channel am Samstag (16. Juli) ab 20.15 Uhr. In „Shanghai, Die Legende von Ladydragon“ findet Ladybug ein Juwel mit magischen Kräften.