Geisterspuk:

Am Montag (31. Oktober) ist Halloween. Kinder ziehen als Geister und Hexen verkleidet durch die Straßen. Um 20.15 Uhr zeigt der Disney Channel „Die Wildhexe“. Clara ist ein normales Mädchen, bis sie von einer schwarzen Katze gekratzt wird. Die Zwölfjährige wird dadurch zu einer Hexe. Sie kann mit Katzen sprechen und landet mitten in einem Abenteuer.

Im KiKA lädt Bibi Blocksberg zum „Halloween mit Hex-hex!“, ab 17.10 Uhr. Bibi hat an diesem Abend ein Problem. Sie ist zu zwei Halloween-Partys eingeladen: im Bürgerhaus von Neustadt und bei den Hexen. Wo soll sie hin? Hier gelangst du zur Folgenübersicht.

Unheimlich:

Die Geschwister Lichoradka, Rodovoj und Rodovit haben magische Kräfte. Was sie einem neugeborenen Baby wünsche, geht in Erfüllung. Auch am Kinderbett von Urban tauchen sie auf. Rodovoj und Rodovit wünschen ihm alles Gute, Lichoradka aber Böses. Kann sich Urban vom Zauber befreien?

Der Märchenfilm „Der Uhrmacherlehrling“ läuft bis Mitte November auf kika.de und im KiKA-Player. Hier gelangst du zum Film.

Ratespiel:

Welches Tier müffelt, trägt einen Bart und wirft mit Knochen? Wer das weiß, ist richtig im „Tierduell“. Am Samstag (29. Oktober) starten neue Folgen im Disney Channel. Patricia und Jojo suchen die Antwort auf das Rätsel und reisen dazu durch Europa und Afrika. Start ist um 11 Uhr.

Sonnenscheu:

Die Mutter von Dennis ist eine Vampirfrau, sein Vater ist ein Mensch. Der Großvater von Dennis möchte aus ihm einen richtigen Blutsauger machen. Ob ihm das gelingt, erzählt der Film „Hotel Transsilvanien 2“, am Freitag (4. November) um 20.15 Uhr bei Super RTL.

Sagenhaft:

Im Land Xadia haben Menschen und magische Wesen seit Jahrhunderten Streit. Die Menschen wollen ein Drachenei zerstören, die Elfen wollen es verteidigen. Darum geht es in der spannenden Serie „Der Prinz der Drachen“. Am Donnerstag (3. November) startet bei Netflix die vierte Staffel. Darin ist endlich Frieden in Xadia. Doch ein neues Abenteuer wartet schon.