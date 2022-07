Interessant: Eine Wetterstation besteht aus verschiedenen Messgeräten. So wird das Wetter beobachtet. In „Die Sendung mit der Maus“ geht es um Deutschlands höchstgelegene Wetterstation. Zu sehen ist die Folge am Sonntag, 24. Juli, um 9.30 Uhr im Ersten oder um 11.30 Uhr im KiKA – und in der ARD-Mediathek und auf kika.de.

Tipp 2: Pippi Langstrumpf auf Ballonfahrt und mit Flaschenpost

Bei der Rückkehr zur Villa Kinderbunt staunen Pippi (Inger Nilsson) und der kleine Onkel, ihr Pferd, nicht schlecht: Auf der Veranda steht Efraim Langstrumpf, Pippis Vater. Foto: ZDF/Studio 100 Media

Lustig: Pippi Langstrumpf will mit den Nachbarskindern Annika und Tommy eine Ballonfahrt machen. Und sie gehen auf Räuberjagd. Denn ein paar Diebe haben einen Koffer voller Gold geklaut. „Pippi auf großer Ballonfahrt“ läuft am Samstag, 23. Juli, um 9.35 Uhr, im ZDF. Um 10.00 Uhr gibt es „Pippi und die Flaschenpost“. Darin will Pippi eine große Reise machen. Die Folgen gibt es auch in der ZDF-Mediathek.

Tipp 3: Schau in meine Welt – Grenzgeschichten

Alma und ihr Kater erkunden gerne zusammen ihr Viertel. Foto: SWR/Gigaherz

Ungewöhnlich: Wenn Alma zur Schule geht, muss sie das Land verlassen. Sie besucht eine Schule in Frankreich, obwohl sie in Deutschland lebt. Um sie geht es am Sonntag, 24. Juli, in der Doku-Serie „Schau in meine Welt – Grenzgeschichten“, um 20.15 Uhr im Kika sowie auf kika.de und im KiKA-Player.