Bösewicht:

Nö! Ralph will nicht mehr der Bösewicht sein. Seit 30 Jahren ist er in einem Videospiel der Zerstörer. Um allen zu zeigen, dass er auch was anderes spielen kann, verschafft er sich Zugang zu anderen Videospielen. Doch das hat schlimme Folgen. „Ralph reichts“ läuft Freitag (4. November) 20.15 Uhr im Disney Channel.

Durcheinander:

Riley muss mit ihren Eltern nach San Francisco ziehen. In ihrem Kopf ist Chaos: Freude und Kummer sind aus Versehen im Langzeitgedächtnis verschwunden. Zurück bleiben Ekel, Wut und Angst. Die sind allein ziemlich überfordert, Riley emotional zu steuern, und machen sich auf die Suche nach Freude und Kummer. „Alles steht Kopf“ kommt am Samstag (5. November) um 20.15 Uhr im Disney Channel und Sonntag um 8.55 Uhr.

Eine Szene aus dem Film „Alles steht Kopf". Foto: Disney/Pixar

Freundschaft:

Ziggy und Bas sind beste Freunde. Bevor sie auf unterschiedliche Schulen gehen, wollen sie noch ein letztes Mal zusammen beim Abenteuercamp mitmachen. Sie haben eine gute Chance auf den Titel der „Baumhauskönige“. Doch dann läuft alles anders als geplant. Wird ihre Freundschaft halten? „Die Baumhauskönige“ läuft Sonntag (6. November) 7.05 Uhr im Ersten.

Wetter:

Als Moderator von PUR+ hat Eric Meyer schon viele verrückte Sachen ausprobiert. Diesmal lässt er sich mit Hagelkörnern beschießen, aber in Schutzausrüstung. Eric will herausfinden: Wie gefährlich ist Hagel wirklich? „Pur+“ Dienstag (8. November), 19.25 Uhr im KiKa. Schaue dir hier weitere Folgen von Pur+ an.

Wie gefährlich ist Hagel eigentlich? «Pur+» macht den Test. Foto: Matthias Bein/dpa

Wasser:

Clarissa und Tarkan treffen ihr großes Idol: Wasser! Sie lernen eine Menge über das Element, was mal flüssig, mal fest, mal flockig als Schnee oder dampfig als Gas auftritt. Zu sehen im KiKa bei „Wissen macht Ah!“: Montag (7. November) ab 19.25 Uhr. Hier gelangst du zu allen weiteren Folgen von „Wissen macht Ah!“.

Drache:

Elevator fühlt sich nach einem Umzug gar nicht wohl in der neuen Stadt. Er reißt aus, um auf einer Insel einen Baby-Drachen aus der Gefangenschaft zu befreien. Es erwarten ihn nicht nur wilde Bestien, sondern auch ein Freund fürs Leben. „Der Drache meines Vaters“ ist ab Freitag (11. November) auf Netflix zu sehen.