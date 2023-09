Naturschutz in Brandenburg TV-Tipp für Kinder: Schau in meine Welt! – Rettung für Frosch, Lurch und Kröte Von Johanna Dägling | 16.09.2023, 12:00 Uhr Winzige Erdkröten sind gerade aus dem Wasser gekommen. Foto: KiKA/Bernadette Hauke up-down up-down

In der Dokuserie „Schau in meine Welt“ vom KiKA nehmen Kinder aus aller Welt dich mit in ihren Alltag, erzählen ihre Geschichte und teilen ihre Träume. In der neuen Folge geht es um Emma und Lars, die in einem Naturschutzgebiet in Brandenburg Fröschen und Kröten helfen.