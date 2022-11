Über ihren vierten Platz am Stufenbarren sagte sie am Samstagabend: „Ich bin einfach nur glücklich und superstolz auf mich.“ Dazu muss man wissen: Elisabeth Seitz war nicht ganz fit, als sie an die Geräte ging. Sie hatte eine Erkältung. Außerdem konnte sie vor der WM nicht genug trainieren, weil sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte.

Elisabeth Seitz turnt am Stufenbarren. Foto: Marijan Murat/dpa

Jetzt schaut sie schon auf die nächsten Wettkämpfe und hat bereits mit dem Bundestrainer gesprochen: „Ich habe Lust, mal wieder etwas auszuprobieren“, sagte die Sportlerin.