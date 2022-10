Elisabeth Seitz turnt am Stufenbarren. Archivfoto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Turn-WM in Liverpool in England Profis am Barren und am Reck bei der Weltmeisterschaft Von dpa | 28.10.2022, 14:30 Uhr

Am Reck schwingen, balancieren am Stufenbarren, am Boden turnen: Das kennt fast jeder vom Sportunterricht in der Schule. Ab Samstag zeigen die Profis im Turnen, was sie können. Denn in Liverpool in England beginnt die Weltmeisterschaft im Turnen.