Im Hintergrund ist das Empire State Building zu sehen. Das Ziel des Treppenlaufs ist das 86. Stockwerk des Wolkenkratzers. Archivfoto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Kindernachricht des Tages Ein Wettlauf Richtung Wolken in New York Von dpa | 05.10.2022, 14:02 Uhr

Stell dir vor, du müsstest 1.576 Stufen nach oben laufen, und zwar so schnell wie möglich. Dieser Aufgabe stellen sich Sportler beim Treppenlauf-Wettrennen. Das startet am Donnerstag in einem Wolkenkratzer in der amerikanischen Stadt New York.