Piet spielt am liebsten selbst Fußball. Manchmal schaut er aber auch Champions League. FOTO: Heike Mahrt FC Bayern München gegen FC Villareal Träumen von einer Überraschung in der Champions League Von dpa | 04.04.2022, 18:40 Uhr | Update am 04.04.2022

Bayern München spielt am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Villarreal. Warum das Viertelfinale für den spanischen Verein so aufregend ist, liest du hier.