Für Würfelfreunde

Bei „Dice Cup“ kommt es darauf an, ruckzuck zwölf Würfel in unterschiedlichen Farben und Größen zu sichten und zu bewerten. Ruckzuck ist daher wichtig, weil die Würfel, die durch Zufall irgendwie unter dem Becher liegen, nur etwa drei Sekunden lang gezeigt werden. Danach wird der Becher wieder über die Würfel gestülpt. Nun muss sich jeder Spieler entscheiden, welche Kategorie er werten will – etwa die Augenzahl der roten Würfel zusammengezählt oder alle 4er-Würfel in Summe. Wer den Eindruck hatte, dass die Würfel viele Paare zeigen, wählt diese Kategorie. Sieger wird, wer die höchste Endsumme schafft. Fazit: ein Würfelspiel mit Pfiff und Zack; sehr kurzweilig und gelungen.