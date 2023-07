Im April soll Timothy Shaddock mit seiner Hündin Bella von der mexikanischen Stadt La Paz aus zum Segeln herausgefahren sein. Mitten auf dem offenen Meer ging das Boot dann aber kaputt. Die beiden kamen also nicht mehr voran und auch nicht zurück an Land. Sie steckten fest – und das rund drei Monate lang. Auf See ernährten er und Bella sich von rohem Fisch aus dem Meer und Regenwasser. So hatten sie überlebt.

Dann hatten die Schiffbrüchigen endlich Glück. Fischer aus Mexiko entdeckten das kaputte Segelschiff durch einen Zufall und holten Timothy Shaddock und Hündin Bella auf ihr Boot. Das war ganze 2200 Kilometer von der Küste entfernt. Alles, was er nun brauche, seien Ruhe und etwas Gutes zu Essen, sagte der Mann aus dem Land Australien. „Ansonsten geht es mir gesundheitlich sehr gut.“

Der Segler Timothy Shaddock und seine Hündin Bella nach ihrer Rettung auf dem Meer vor Mexiko. Foto: dpa

