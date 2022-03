zerstörtes Haus FOTO: Jason O'brien Kindernachrichten Straßen und Häuser überflutet Von dpa | 09.03.2022, 17:00 Uhr | Update vor 2 Std.

Es regnete und regnete und regnete. Mehr als zwei Wochen lang nahm der Regen im Osten des Landes Australien kein Ende. An manchen Orten regnete es so viel wie sonst in einem ganzen Jahr.