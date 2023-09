Über diese Steine soll man stolpern – nicht wirklich, sondern mit den Augen und Gedanken. Denn die goldenen Steine im Straßenpflaster fallen sofort auf. Deshalb werden sie „Stolpersteine“ genannt. Es gibt sie in Städten überall in Deutschland. Aber wozu sind sie da? Und was bedeuten die Namen und Daten auf den Steinen?

Unschuldige Menschen wurden Opfer der Nazis

Die Steine haben einen geschichtlichen Hintergrund. Sie erinnern an die Opfer der Nationalsozialisten. Die Nazis kamen vor 90 Jahren an die Macht. Ihr Anführer war Adolf Hitler. Es gab Menschen, die den Nazis nicht passten. Dazu gehörten Juden. Nur aufgrund ihres Glaubens wurden sie von den Nazis in spezielle Lager gebracht und dort ermordet.

Überall in deutschen Städten findet man ab und zu auf dem Pflaster goldene Stolpersteine. Sie erinnern an die Opfer der Nazis.

Goldene Steine für die Erinnerung

Die Stolpersteine sollen an genau diese Menschen erinnern. Auf den Steinen liest man ihre Namen und das Datum der Verhaftung. Oft liegen die Stolpersteine vor den Häusern, in denen sie früher gelebt haben – bis die Nazis vor der Tür standen und sie mitnahmen. Die Steine sollen bewirken, dass wir uns wieder an die Menschen erinnern, um sie trauern und sie nicht vergessen.

Übrigens: Dieses Jahr im Mai wurde der hunderttausendste Stolperstein in Deutschland verlegt.

