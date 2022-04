Im Land Kolumbien schäumt ein Fluss so stark, dass der Schaum über die Ufer tritt. Foto: Sergio Acero/colprensa/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Sergio Acero Kindernachrichten Stinkende Wolken Von dpa | 29.04.2022, 16:17 Uhr

Es stinkt und sieht komisch aus: Riesige Berge an Schaum sind im Land Kolumbien in Südamerika in ein Wohngebiet gequollen. Fast scheint es, als seien Wolken vom Himmel gefallen. Doch der Schaum bildete sich auf einem Fluss und trat dann über die Ufer.