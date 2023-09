Möglicherweise sind schon viele Spaziergänger am Ostseestrand an diesem Stein vorbeigelaufen, ohne etwas zu bemerken. Klar, schließlich gibt es viele graue Steine mit weißen Punkten. Aber dieser etwas mehr als handgroße Stein ist etwas Besonderes: In ihm ist ein Tier versteinert.

Skelett eines Seesterns

Gefunden hat ihn der Hobby-Forscher Thomas Freiberg am Ostsee-Strand vor Stakendorf. Es stellte sich heraus: Die weißen Punkte sind Skelett-Teile eines Seesterns. Ein Fachmann meint, die Versteinerung sei mindestens 66 Millionen Jahre alt. Das ist in etwa die Zeit, als alle Dinosaurier ausgestorben sind. Thomas Freiberg freut sich sehr über die Versteinerung. „Der Fund ist eine Seltenheit“, sagte er. Der Hobby-Forscher erklärte, er habe mehr als 1000 Fossilien zu Hause.

Hobby-Forscher Thomas Freiberg zeigt den den Stein, in dem links die Versteinerung eines Seesterns zu erkennen ist. Foto: Markus Scholz/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

