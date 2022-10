Franz Wagner spielt in der besten Basketball-Liga der Welt. Archivfoto: John Raoux/AP/dpa up-down up-down Start der NBA in Nordamerika Unter den besten Basketballern der Welt Von dpa | 17.10.2022, 14:56 Uhr | Update vor 20 Min.

Fast jeden Tag fliegen die Bälle Richtung Korb. In dieser Woche startet in Nordamerika die beste Basketball-Liga der Welt: die NBA (gesprochen: en bi äi). In der Liga treten 30 Mannschaften an. Dabei gibt es jeweils eine eigene Tabelle für die Teams im Westen und für die im Osten.