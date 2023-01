Die Messe ist nur für Fachleute: Dieser Satz galt früher, jetzt aber nicht mehr. Denn Teile der Spielwarenmesse in der Stadt Nürnberg können jetzt auch alle anderen Menschen besuchen, etwa eine ganze Halle mit Modelleisenbahnen.

Die Messe startet in der kommenden Woche. Hersteller zeigen dort die neusten Produkte. Aus 70 Ländern sind Vertreterinnen und Vertreter dabei. 15 Länder werden sich in diesem Jahr mit ihrer Spielzeugindustrie in eigenen Pavillons vorstellen.

Spielzeug: Digital und in der echten Welt

Dabei dreht sich viel um Spielsachen, die man sowohl digital als auch in der echten Welt spielen kann. Auch Spielzeug mit Bezug zu bekannten Filmen oder Serien ist ein wichtiges Thema. Dazu gehören etwa Puppen und Stofftiere, die wie die Figuren aus diesen Filmen und Serien aussehen.