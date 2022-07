In diesem Spiel kommen viele Tiere vor: Bären, Bussarde, Lachse, Füchse und Hirsche. Sie leben in Cascadia, im Nordwesten des Landes USA. „Cascadia“ ist auch der Name des Plättchen-Legespiels, um das es geht. Am Wochenende wurde es in Berlin zum Spiel des Jahres 2022 gekürt!