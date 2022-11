Besucher dieser Achterbahn können ihre Geschwindigkeit bis zu einem gewissen Grad selbst steuern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down Kindernachricht des Tages In der Achterbahn um die Wette fahren Von dpa | 03.11.2022, 14:46 Uhr

Rasend schnell saust die Achterbahn in die Tiefe. Die Fahrgäste reißen begeistert ihre Arme in die Luft. Beim Achterbahnfahren kommt es auf Höhe und Geschwindigkeit an. Oder etwa nicht? Was eine Achterbahn im Skyline Park in Bayern besonders macht, liest du hier.