Sebastian Vettel feiert seinen Sieg als Weltmeister 2010 in Abu Dhabi. Archivfoto: Jens Büttner/dpa

Letztes Rennen des vierfachen Weltmeisters

Sebastian Vettel beendet seine Karriere als Rennfahrer

Von dpa | 18.11.2022, 11:56 Uhr

Aus und vorbei: Sebastian Vettel beendete am Sonntag seine Karriere als Formel-1-Rennfahrer. In der Stadt Abu Dhabi in dem Land Vereinigte Arabische Emirate fuhr er sein letztes Rennen. Er blickt auf 16 Jahre mit vielen Erfolgen zurück. Viermal ist er sogar Weltmeister geworden.