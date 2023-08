82475 – Unter dieser Adresse ist das Schneefernerhaus auf dem Berg Zugspitze erreichbar. Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands. Etwas unterhalb des Gipfels, auf 2650 Metern Höhe, liegt die Schneefernerhaus. Es ist aber kein Wohnhaus, sondern eine Forschungsstation.

An den Hang gebaut ist die Umweltforschungsstation Schneefernerhaus auf der Zugspitze. Das Zentrum für Höhen-und Klimaforschung ist seit 1999 in Betrieb. Foto: Angelika Warmuth/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Forschung zu Wetter und Klima

In dem Gebäude forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu vielen Themen, zum Beispiel zum Klima und Wolken. Auch untersuchen die Forschenden dort zum Beispiel, was mit Menschen passiert, die sich in großen Höhen aufhalten. Keine andere Forschungsstation in Deutschland liegt höher.

Wolkenkratzer mit eigener Postleitzahl

Übrigens gibt es noch mehr Gebäude, die eine eigene Postleitzahl abbekommen haben. Dabei handelt es sich um vier Wolkenkratzer in der Großstadt Frankfurt am Main: der Messeturm (60308), der Omniturm (60312), der Opernturm (60306) und der Taunusturm (60310).

Lust auf noch mehr Nachrichten? Hier geht´s zur KiWi Startseite!