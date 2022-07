Sebastian Vettel war lange sehr erfolgreich: Vier Weltmeister-Titel hat er geholt, jede Menge Rennen gewonnen. Allerdings liegt das länger zurück. Zuletzt landete er oft auf den hinteren Plätzen.

Zu seinem Rücktritt sagte Sebastian Vettel: „Mir ist ganz klar, dass ich als Vater mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte.“ Er hat mit seiner Frau drei Kinder.

Am Wochenende wird er aber noch mal wieder Gas geben. Dann steht in der Formel 1 der Große Preis von Ungarn an. Dann folgen bis November noch andere Rennen in verschiedenen Ländern.