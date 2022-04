Unwetter FOTO: STR Kindernachrichten Schlimme Fluten in Südafrika Von dpa | 15.04.2022, 15:01 Uhr | Update vor 1 Std.

Dieser Regen war viel zu viel für das Land Südafrika. So ein schlimmes Unwetter hatte es in der Region KwaZulu-Natal an der Küste wohl noch nie gegeben. Jedenfalls nicht, seit Menschen aufschreiben, wie das Wetter ist.