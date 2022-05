Sechs Schiffe formen auf dem Bodensee einen Stern. Foto: Felix Kästle/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Felix Kästle Kindernachrichten Schiffe bilden einen Stern Von dpa | 01.05.2022, 14:38 Uhr

Zum Glück waren die Wellen nur ganz klein! So konnten sechs Kapitäne am Wochenende ein Kunststück auf dem Bodensee vorzeigen. Sie brachten die Vorderteile ihrer Schiffe auf dem Wasser ganz nah zusammen. So bildeten die sechs Schiffe einen Stern.