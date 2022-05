Wer die Frisbee-Scheibe fängt, muss gleich wieder abspielen. Damit rennen ist nicht erlaubt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Bernd Wüstneck Kindernachrichten Scheiben über den Strand fliegen lassen Von dpa | 15.05.2022, 16:54 Uhr

Auf Sand zu rennen, ist ganz schön anstrengend. Noch mehr aus der Puste kommt man dabei, wenn man versucht, eine Frisbee-Scheibe zu fangen! Genau das haben am Wochenende mehr als 200 Männer und Frauen am Strand von Warnemünde an der Ostsee gemacht.