Dom in Hamburg FOTO: Christian Charisius Hamburg Rummel wieder wie früher Von dpa | 23.03.2022, 16:11 Uhr | Update vor 37 Min.

Endlich wieder in der Achterbahn kreischen. Oder doch lieber Lose ziehen und einen Liebesapfel essen? In Hamburg ist das bald wieder möglich. Der Frühlingsdom ist aufgebaut. Dom heißt die Kirmes, der Rummel oder der Jahrmarkt in der Stadt in Norddeutschland