Für Menschen in Rollstühlen oder Eltern mit Kinderwägen sind Stufen ein echtes Hindernis. Und die finden sich leider überall. Viel besser ist eine Auffahrt oder Rampe – darauf können Rollstühle oder Kinderwägen leicht hinauf- und hinunterrollen. Die 66-jährige Rita Ebel aus Hanau in Hessen kennt das aus eigener Erfahrung. Seit einem Unfall vor vielen Jahren braucht sie selbst einen Rollstuhl.

Um das Problem zu lösen, baut sie deshalb ganz einfach Rampen aus Lego. Dass die Rampen mit den bunten Steinen so auffällig sind, ist Absicht. Rita Ebel hofft, dass so mehr Leute wahrnehmen, wie wichtig es ist, Hindernisse für Rollstuhlfahrer zu beseitigen. Nur so können Menschen mit einer Behinderung überallhin und werden nicht ausgeschlossen.

Rita Ebel bekommt von vielen Menschen Legosteine geschenkt, um damit Auffahrten zu bauen. Foto: Arne Dedert

Inzwischen hat Rita Ebel mehr als 100 Rampen aus Legosteinen zusammen mit ihren Helfern gebaut und dann verschenkt. Die nächste bekommt ein dreijähriger Junge, der im Rollstuhl sitzt.

