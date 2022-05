Eine Frau genießt das schöne Wetter auf einem Steg am Chiemsee. Am Donnerstag könnte es an vielen Orten Regen geben. Foto: Sven Hoppe/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung FOTO: Sven Hoppe Kindernachrichten Regen und Gewitter möglich Von dpa | 04.05.2022, 15:08 Uhr

Regen und sogar Gewitter! Darauf muss man sich am Donnerstag an vielen Orten in Deutschland einstellen, sagen Wetter-Experten. Etwa in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Brandenburg. Die Temperaturen sollen aber bei etwa 20 Grad Celsius liegen.