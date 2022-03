Die Astronautin Kayla Barron arbeitet im All an der Raumstation ISS. FOTO: NASA TV/dpa Astronauten reparieren die ISS Raus aus der Kapsel ins All Von dpa | 16.03.2022, 11:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Gefährlich und anstrengend ist die Arbeit, die eine Astronautin und ein Astronaut an der Raumstation machen. Doch so ein Ausflug in die Weiten des Weltalls ist auch immer spannend. Was sie dabei an der ISS umgebaut haben, liest du hier.