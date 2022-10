Hierzu wurden in der Stadt Frankfurt am Main die Gruppen für die Qualifikation ausgelost. Dort treffen Mannschaften aus europäischen Ländern aufeinander. Die besten sind dann bei der EM mit dabei.

Schwere Aufgaben für die Teams

Bei der Auslosung bekamen einige bekannte Teams schwere Aufgaben zugelost. So spielen etwa Frankreich und die Niederlande in derselben Gruppe. Auch England und Italien treffen in der Qualifikation aufeinander. Die letztgenannten Mannschaften begegneten sich im Finale der EM 2021.

Gastgeber Deutschland

Und gegen wen spielt Deutschland? Die Nationalmannschaft muss bei der Qualifikation gar nicht mitmachen. Sie ist bei der Europameisterschaft sowieso dabei. Denn die findet schließlich in Deutschland statt.