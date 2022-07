Charlotte Braun (14) lehnt am Beckenrand FOTO: Stefanie Paul up-down up-down Nachricht des Tages Charlotte will Menschen aus dem Wasser retten Von dpa | 02.07.2022, 07:00 Uhr

Sie halten Wache am Badesee oder im Freibad. Wenn dort jemand in Not gerät, eilen die Rettungsschwimmer zu Hilfe. Wie das geht, kann man lernen. So wie Charlotte: Sie hat ihre Prüfung zum Juniorretter absolviert.