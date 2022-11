Die Politikerin Manuela Schwesig war in einer Grundschule zu Gast. Sie hat aus dem Buch „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ vorgelesen. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Lesen mit Manuela Schwesig, Mirko Drotschmann und Co. Prominente greifen am Vorlesetag zum Buch Von dpa | 18.11.2022, 15:58 Uhr | Update vor 2 Std.

Parlament, Fernsehstudio oder Büro: Das sind Orte, an denen Politikerinnen und Politiker häufiger anzutreffen sind. In Schulen dagegen sind sie seltener Gäste. Daher war auch ein Fotograf dabei, als Manuela Schwesig am Freitag eine Grundschule besucht hat.