In Frankreich gilt es schon, in den Niederlanden ist es geplant: ein Handyverbot in Schulen. Auch in Deutschland überlegen Politiker, Handys an Schulen zu verbieten. Wir haben mit der zehnjährigen Jade und dem Medien-Fachmann Moritz Becker über Vorteile und Nachteile gesprochen.

Was spricht für ein Handyverbot?

Handys lenken ab und stören beim Lernen In den Pausen bewegt man sich weniger Schüler können Sachen filmen oder Fotos machen und damit Mitschüler mobben

An der Schule von Jade in der Stadt Berlin darf man das Handy mitbringen. „Aber es muss im Schulranzen bleiben“, erklärt die Zehnjährige. Sie versteht, warum das an ihrer Schule gemacht wird: „Man wird oft abgelenkt und lernt dann nicht richtig.“ Es helfe auch nicht, wenn man auf dem Smartphone heimlich Sachen nachschaue, die man im Unterricht nicht versteht. „Dann weiß man zwar die Antwort, aber verstanden hat man es ja trotzdem nicht.“

Noch ein Argument, die Handys in der Schule zu verbieten: Wer in der Pause aufs Handy schaut, bewegt sich weniger. Das ist schlecht für die Gesundheit. Einige Schulen verbieten die Nutzung von Handys auch, um Mobbing zu verhindern. „Man kann dann keine Videos oder Fotos in der Schule machen, mit denen man andere hinterher bloßstellen kann,“ sagt Moritz Becker. Er arbeitet für den Verein smiley e.V. aus Hannover, wo er Kindern Medienwissen vermittelt.

Was spricht gegen ein Handyverbot?

Das Handy wird einfach am Nachmittag genutzt, die Probleme verschwinden nicht Handys gehören zum Leben dazu, man kann sie nicht ignorieren Schüler lernen dann nicht, wie man Handys und das Internet sinnvoll nutzen kann

Moritz Becker sagt: „Wenn es ums Mobbing geht, vergessen viele, dass es damit natürlich auch nach der Schule weitergehen kann.“ In Klassen-Chats etwa. Das Problem sei mit einem Handyverbot am Morgen also nicht gelöst. Moritz Becker meint: Probleme verschwinden nicht, nur weil jemand das Handy nicht benutzen darf.

Kinder von Handys fernzuhalten, passe außerdem nicht zu unserem Leben. Handys seien einfach überall. Besser sei es, Kindern zu zeigen, wie sie das Gerät sinnvoll nutzen können. „Das Handy soll nicht dazu dienen, Zeit zu verdaddeln. Aber zum Beispiel nach Malvorlagen zu suchen und diese später auszumalen, kann sinnvoll sein.“

