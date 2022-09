Axel Scheffler hat den Grüffelo gezeichnet und bekam jetzt einen Preis dafür. Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Kindernachricht des Tages Preis „Hamburger Tüddelband“ für das Kinderbuch „Der Grüffelo“ Von dpa | 16.09.2022, 09:00 Uhr

Ein Literaturfestival in Hamburg vergibt jedes Jahr einen Preis für besondere Kinderbücher: das „Hamburger Tüddelband“. Dieses Jahr geht es an den Grüffelo. Am Donnerstag hat Axel Scheffler, der Künstler des Grüffelos, den Preis in Empfang genommen.