Positive Corona-Tests bei Neuer und Goretzka

Wegen Corona kann Hansi Flick nicht alle seine Spieler testen. Kapitän Manuel Neuer und Leon Goretzka haben sich angesteckt und müssen zu Hause bleiben. Am Freitagabend beim Spiel gegen Ungarn wird darum Marc-André ter Stegen im Tor stehen.

„Das kann uns auch in Katar treffen“, sagte Hansi Flick am Donnerstag über den Ärger mit Corona. „Wir müssen darauf reagieren und mit der Situation bestmöglich umgehen.“ Der Bundestrainer sagte auch, dass er am Freitag auf einen Sieg setzt. Ebenso wie drei Tage später beim Spiel gegen England. Denn Deutschland soll die Gruppe in der Nations League als Erster abschließen.