Kindernachrichten Park statt Parken Von dpa | 25.04.2022, 14:31 Uhr

Wer gerade nicht mit seinem Auto unterwegs ist, muss das Fahrzeug irgendwo abstellen. Vor allem in der Stadt parken viele Autobesitzer ihren Wagen deshalb in der Straße. Das dürfen sie auch. Als Anwohner haben sie zum Beispiel einen kleinen Aufkleber an der Scheibe, der sagt: Ich darf in meiner Straße parken. Dafür bezahlen sie jährlich Geld.