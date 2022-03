Palme FOTO: Sebastian Gollnow Kindernachrichten Palmen kehren zurück Von dpa | 29.03.2022, 16:11 Uhr | Update vor 21 Min.

Eine Palme schwebt durch die Luft. Sie baumelt an einem Kran, der sie auf ein Parkhaus in der Stadt Frankfurt am Main hebt. Dort oben ist eine Gaststätte, in der Palmen stehen. Zumindest ist das so während der warmen Jahreszeit.