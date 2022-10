Vor Kurzem tauchten in London etwa 1.000 Paddington-Plüschfiguren und andere Teddys auf. Sie wurden nach dem Tod der britischen Königin Queen Elizabeth II. vor dem Palast der königlichen Familie abgelegt. Denn auch die Queen mochte Paddington wohl. Es gibt sogar ein Video, in dem beide mitspielen.

Hier kannst du dir das Video ansehen:

Die Bären wurden schon vor einigen Wochen abgelegt. Die Menschen wollten sich so von ihrer Königin verabschieden. Nun sollen die Teddys ein neues Zuhause bekommen. Sie werden über eine Organisation an Kinder verteilt. Vorbereitet sind die Plüschtiere. Der Palast schrieb: „Die Bären wurden geschrubbt, damit sie vor ihrer Ankunft in ihrem neuen Zuhause gut aussehen.“

Die Queen mochte wohl Paddington, den Bären. Deshalb legten Menschen Plüschtiere nieder, um sich von der Königin zu verabschieden. Archivfoto: Jane Barlow/PA Wire/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert