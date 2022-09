Zwei Sanderlinge suchen im Watt nach Futter. Foto: Imago Images up-down up-down Nordsee-Quiz Tiere im Wattenmeer – wie gut kennst Du Dich aus? Von Luka Marie Nehl | 15.09.2022, 14:00 Uhr | Update am 17.09.2022

Die Sommerferien sind überall vorbei. Hast Du die Ferien am Meer verbracht? Oder möchtest Du Dich noch auf eine kleine Reise an die Nordsee begeben? Dann ist unser Quiz genau das richtige für Dich. Was weißt Du über die Bewohner des Wattenmeers?